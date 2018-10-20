Клубы не смогут разорвать контракты с Кокориным и Мамаевым при одном условии

«Зенит» и «Краснодар» не смогут разорвать контракты с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым, если футболистов оправдают, сообщает Sport24.

Об этом проинформировал генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

Реклама

«В том случае, если вина Кокорина и Мамаева будет доказана, клубы получат возможность расторгнуть с ними контракты. Но там нужно будет изучать детали этих соглашений. Если же футболисты будут оправданы, юридических оснований для расторжения контрактов не будет. Время, проведенное в СИЗО, тут не будет учитываться. Ведь там игроки находятся вынужденно, ожидая результатов следствия», — сказал Зотов.

До этого суд оставил в силе меру пресечения для братьев Кокориных и Мамаева, не удовлетворив их апелляции. Под стражей они пробудут до 8 декабря.

Ранее экс-игрок «Спартака» предложил на два года отлучить Кокорина и Мамаева от футбола.