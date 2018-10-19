Суд оставил под стражей еще одного фигуранта дела Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте Александра Протасовицкого, являющегося четвертым фигурантом дела нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает РАПСИ.

Также как и братья Кокорины и Мамаев Протасовицкий останется в СИЗО. Мосгорсуд оставил постановление Тверского районного суда без изменений и не удовлетворил апелляционную жалобу.

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Протасовицкий останется под арестом до 8 декабря.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее комментатор Орлов высказался о решении суда оставить в СИЗО Кокорина и Мамаева.