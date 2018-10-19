В Госдуме прокомментировали решение суда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение суда оставить в СИЗО нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает Sport24.

«Юридических оснований не было, чтобы сегодня Кокорина и Мамаева выпустили. Обвинение было по нескольким эпизодам хулиганским действий и побоев. С таким набором статей, а также учитывая тяжесть совершенного преступления, на свободу не выходят.

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Из-за того, что Кокорин и Мамаев якобы «великие футболисты» с миллионным состоянием, им тяжко находится в «Бутырке» с бомжами и алкоголиками? Ну извините, стулом по голове человека в кафе не заставляли бить. Поэтому вообще предлагаю прекратить уделять столько внимания этому вопросу. Все уже высказались и все свое мнение сказали, дальше пусть работают правоохранительные органы», — заявил Лебедев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее политический деятель возмутился отношением родственников Кокорина к игроку.