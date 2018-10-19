Мосгорсуд оставил Кокорина в СИЗО

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Суд отклонил апелляцию защиты футболиста «Зенита» Александра Кокорина об изменении меры пресечения, сообщает ТАСС.

«Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — огласила решение судья.

11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что Кокорин расплакался в зале суда.