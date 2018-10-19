Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от разгрома в матче с «Айлендерс»
«Лос-Анджелес Кингз» потерпел разгромное поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Валттери Фильппула, также отличились Эндрю Лэдд, Лео Комаров, Мэтт Мартин, Кейси Чижикас и Джош Бейли. У гостей шайбы забросили Тайлер Тоффоли и Джефф Картер.
Результативную передачу на свой счет записал российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)
0:1 — Чижикас (Мейфилд) — 04:55;
1:1 — Тоффоли (Ковальчук, Даути) — 14:56 (5x4);
1:2 — Бейли (Эберле, Барзал) — 23:43 (5x4);
1:3 — Фильппула (Комаров, Лэдд) — 32:07;
2:3 — Картер (Иафалло, Даути) — 42:54 (5x4);
2:4 — Фильппула (Лэдд) — 43:40 (4x5);
2:5 — Мартин (Чижикас) — 44:40;
2:6 — Комаров (Фильппула, Мейфилд) — 49:20;
2:7 — Лэдд (Барзал, Мейфилд) — 51:34 (5x5)