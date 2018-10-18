Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

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Нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и четвертому соучастнику предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

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«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и статьей 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику», — приводит слова Титова сайт ГУМВД.

Кокорины и Мамаев обвиняются в избиении трех человек: водителя одной из ведущих «Первого канала», главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее тренер «Спартака» высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым.