Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве
Нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и четвертому соучастнику предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях, сообщает «Советский спорт».
Об этом проинформировал секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и статьей 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику», — приводит слова Титова сайт ГУМВД.
Кокорины и Мамаев обвиняются в избиении трех человек: водителя одной из ведущих «Первого канала», главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина.
Ранее тренер «Спартака» высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым.