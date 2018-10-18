Хавбек «Анжи»: Нурмагомедов поможет нам обыграть ЦСКА

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Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал предстоящий матч с московским ЦСКА в рамках 11-го тура российской Премьер-лиши, передает «Советский спорт».

Футболист рассказал, что команда ждет указаний главного тренера Магомеда Адиева перед игрой.

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«Готовились мы в обычном режиме. Думаю, что перед встречей тренеры укажут нам на какие-то плюсы и минусы соперника», — цитирует грузинского спортсмена пресс-служба «Анжи».

Также хавбек отметил, что за игрой будет наблюдать чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

«Повлияет ли присутствие на матче Хабиба Нурмагомедова на настрой команды? На прошлой домашней игре после первого удара Забита Магомедшарипова мы выиграли у петербургского «Зенита». Надеюсь, приход Хабиба поможет нам обыграть ЦСКА. Мы ждем и наших болельщиков. Они нам нужны!» — заключил Гиголаев.

Матч «Анжи» — ЦСКА состоится 19 октября в 18.00 по московскому времени.

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