Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Крансодара» Павел Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест, передает «РИА Новости».

Защита футболистов официально обратилась к суду с просьбой выбрать домашний арест как меру пресечения.

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«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — заявила Потяева.

На данный момент спортсмены находится в Бутырском СИЗО.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что в России провели опрос населения по инциденту с нападениями 8 октября.