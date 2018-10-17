Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Крансодара» Павел Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест, передает «РИА Новости».
Защита футболистов официально обратилась к суду с просьбой выбрать домашний арест как меру пресечения.
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«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — заявила Потяева.
На данный момент спортсмены находится в Бутырском СИЗО.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее сообщалось, что в России провели опрос населения по инциденту с нападениями 8 октября.