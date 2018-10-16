Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном

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Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандал с участием нападающего петербургского клуба Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

8 октября футболисты избили водителя ведущей Первого канала и устроили потасовку в одном из московских кафе.

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«Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут — 27-летний мужик. Да еще осознающий, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьезный подход у Кокорина и его друга Павла Мамаева, несерьезный», — цитирует Боярского «Советский спорт».

Также актер сравнил поведение футболистов с героями романа «Три мушкетера».

«Мог бы Д'Артаньян повести себя так, как зенитовец в столичном кафе и на парковке? Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д'Артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел миледи… По современным меркам это поведение уголовников-рецидивистов.

Один алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. Просто мы романтизируем их, хотя всех, по законам России, давно посадили бы в тюрьму. О чем вы говорите?! Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове», — отметил Боярский.

Преданный болельщик сине-бело-голубых отметил, что не оправдывает поведение Кокорина.

«Саша должен получить то, что заслужил. И ему надо дальше проживать свою запачканную жизнь. Достойно приняв наказание. Недаром говорится: береги честь смолоду», — заключил Боярский.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о скандале с участием Кокорина и Мамаева.