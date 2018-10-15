Мама Кокорина назвала нападения 8 октября первой дракой футболиста
Светлана Кокорина, мама форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что до инцидента 8 октября футболист ни разу не участвовал в драках, передает «Советский спорт».
Кокорина поделилась впечатлениями от видеозаписи нападений сыновей на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
«Я еще не видела видео, когда мне сказали, что произошла драка, у меня был шок. Это была первая драка в их жизни. Я пыталась представить человека, который вывел бы их на эту драку, я не могла. Это невозможно», — подчеркнула мама игрока в эфире Первого канала.
Также она рассказала о детстве нападающего сине-бело-голубых.
«Когда он злится на меня, самое большое ругательство - это сказать: «Спасибо, мам» и уйти. Он никогда не дрался. Хотя с 10 лет был в мужской компании. С ребятами постарше. Они ребята со двора, и в мужской компании, думаю, заведено — если тебя оскорбляют, как-то отвечать», — заключила Кокорина.
Ранее сообщалось, что адвокат игрока «Зенита» Олег Попов подал апелляцию на решение суда об аресте его клиента по делу о хулиганстве.