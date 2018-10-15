Мама Кокорина рассказала о травме сына

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Светлана Кокорина, мама нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, в эфире Первого канала рассказала о травме сына, передает «Советский спорт».

Кокорина подчеркнула сильную боль, которую испытывал форвард сине-бело-голубых после матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким «РБ Лейпциг».

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«Это боль невыносимая. Я не могла ему смотреть в глаза, выходила в коридор. А он закусывал палочку, искусал губы в кровь. Но он сделал все, что скажут, даже больше», — поделилась переживаниями мама футболиста.

Также она отметила, с каким рвением Кокорин хотел восстановиться к последующим играм.

«Он так подошел к восстановлению, что когда вернулся сюда, в Россию, хотел взять людей и платить им зарплату, чтобы они корректировали его. Он безумно хотел восстановиться. Вы не представляете, какую работу он делал. Мне было тяжело смотреть, я падала. А он делал, делал, делал, делал. Накупил себе аппаратуры, всевозможные тренажеры, огромный аппарат, который есть только у лондонского «Челси». Все это скупил, все это дома. Вы не представляете, как он работал. Он стал выходить, знал, что не до конца восстановился, ему было очень тяжело. Но он понимал, что скоро придет в норму и скоро начнет играть» — заключила Кокорина.

Ранее сообщалось, что адвокат нападающего «Зенита» Олег Попов подал апелляцию на решение суда об аресте его клиента по делу о хулиганстве.