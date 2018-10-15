Теннисистка Павлюченкова победила в первом круге ВТБ Кубка Кремля

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Российская профессиональная теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче ВТБ Кубка Кремля, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки находились на корте 1 час 34 минуты.

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Таким образом, Павлюченкова начала выступление на международном соревновании с победы.

Во втором круге ВТБ Кубка Кремля россиянку ждет встреча с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Ранее теннисистка Екатерина Александрова вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кубок Кремля. Женщины. 1-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:5, 6:4