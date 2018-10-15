Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Анахаймом»
«Сент-Луис Блюз» проиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Бен Стрит и Эндрю Кольяно. У гостей шайбы забросили Александер Стин и Тайлер Бозак.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
0:1 — Сильверберг (Комтуа, Линдхольм) — 18:21;
1:1 — Стин (Эдмундсон, Тарасенко) — 31:49;
2:1 — Бозак (Марун) — 35:52 (5x4);
2:2 — Стрит (Мэнсон, Фаулер) — 47:16;
2:3 — Кольяно (Кеслер) — 54:44 (5x4)