Мать Кокориных назвала катастрофой арест сыновей
Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана заявила, что арест ее сыновей является катастрофой, сообщает «Советский спорт».
«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», — заявила Светлана Кокорина в эфире Первого Канала.
Реклама
11 октября братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» были арестованы по уголовному делу о двух конфликтах, произошедших в центре Москвы 8 октября. В результате агрессивных действий футболистов пострадали три человека.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию основных событий вокруг арестованных футболистов.
Ранее адвокат Кокорина Олег Попов заявил, что его подзащитный пытался остановить участников драки с водителем ведущей Первого канала.