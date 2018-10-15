Мать Кокориных назвала катастрофой арест сыновей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12016075/25005187_1130493003776855_5471242131228065792_n-pic905-895x505-58493.jpg">

Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана заявила, что арест ее сыновей является катастрофой, сообщает «Советский спорт».

«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», — заявила Светлана Кокорина в эфире Первого Канала.

Реклама

11 октября братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» были арестованы по уголовному делу о двух конфликтах, произошедших в центре Москвы 8 октября. В результате агрессивных действий футболистов пострадали три человека.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию основных событий вокруг арестованных футболистов.

Ранее адвокат Кокорина Олег Попов заявил, что его подзащитный пытался остановить участников драки с водителем ведущей Первого канала.