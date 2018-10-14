Мамаев получил от отца в СИЗО лапшу и сладости

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Стало известно, что передали родные хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву в следственный изолятор, сообщает «Москва24».

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников рассказал, какую передачу получил полузащитник «горожан» от отца.

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«Они все поели, и с их стороны не было каких-то жалоб. Это относится и к питанию — есть можно. Павел Мамаев сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несет ответственность за содеянное. Павел получил передачку — как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных», — поделился ответственный секретарь ОНК.

Ранее член московской ОНК и корреспондент телеканала «Дождь» Когершын Сагиева рассказала о том, в каком состоянии сейчас находятся нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Мамаев в «Бутырке».