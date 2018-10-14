Защитник «Рубина»: Кокорин и Мамаев не заслужили «государственную клетку»

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Защитник «Рубина» Ибрагим Цаллагов высказался о скандале вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, передает «Советский спорт».

Цаллагов заявил, что футболисты не заслужили заключения в тюрьму за свой поступок.

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«Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева. И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно также и то, что они должны ответить за свои поступки. Вопрос лишь в степени их наказания.

По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то, что совершилось невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь им дадут такую возможность», — написал Цаллагов в своем инстаграме.

11 сентября Кокорин и Мамаев были арестованы по решению суда на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка» из-за дебошей, в ходе которых пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев намерены тренироваться в СИЗО.