Кокорин рассказал о своем состоянии после заключения в СИЗО

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем пребывании в СИЗО «Бутырка», куда был заключен по обвинению в хулиганстве, передает сайт телеканала «Дождь».

Форвард отметил, что первым делом подал прошение предоставить ему возможность тренироваться и поддерживать физическую форму. По его словам, он старается не унывать.

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«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю», — сказал 27-летний Кокорин.

Также форвард сине-бело-голубых поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова, который выразил поддержку Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и предложил им трудоустройство в «Ахмате», если их клубы разорвут с ними контракты.

Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в хулиганстве. В ходе устроенных ими дебошей в центре Москвы повреждения различной тяжести получили чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала.

Ранее сообщалось, что французский футболист пожелал скорейшего возвращения Кокорину.