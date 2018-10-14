Мамаев о пребывании в СИЗО: жизнь продолжается

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал свое заключение в СИЗО «Бутырка», передает сайт телеканала «Дождь».

«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — сказал Мамаев.

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Также хавбек краснодарского клуба отметил, что «никому не пожелает здесь оказаться».

11 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и еще несколько участников их компании были заключены под арест сроком на два месяца по обвинению в хулиганстве. В ходе устроенных ими дебошей в центре Москвы пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев намерены тренироваться в СИЗО.