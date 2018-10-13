Экс-одноклубник Кокорина призвал игрока «стать мужиком»

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Бывший игрок московского «Динамо» и сборной Черногории Йован Танасьевич поделился мнением о ситуации с вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Спорт день за днем».

Танасьевич и Кокорин вместе защищали цвета бело-голубых в 2008–2009 годах.

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«Конечно, Кокорин не прав. Мужчины порой могут разрешить конфликтную ситуацию кулаками, когда оскорбления переходят грань, однако пускать в ход стулья, набрасываться толпой на одного — это непозволительно.

Самое первое, что нужно сделать после выхода на свободу — поменять компанию друзей и товарищей. С этой ему явно не по пути. Второе — сосредоточиться на семье и футболе. Уверен, что он вернется на поле гораздо сильнее, чем был. Сложная ситуация позволит правильно расставить приоритеты в жизни. Ему пора становиться мужиком», — сказал Танасьевич.

Кокорин и Мамаев в компании друзей устроили два дебоша в центре Москвы, в ходе которых пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. Сейчас игроки арестованы на два месяца и находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд арестовал четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева.