Гранквист опроверг слухи об интересе со стороны «Зенита» и «Спартака»

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Защитник сборной Швеции и «Хельсингборга» Андреас Гранквист прокомментировал информацию о возможном возвращении в российский чемпионат, сообщает «Советский спорт».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

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«Это просто слухи. Как вы знаете, моя российская команда это «Краснодар». Но сейчас я доволен тем, что играю за «Хельсингборг». Однако посмотрим, что будет зимой», — цитирует Гранквиста пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее тренер сборной Швеции оценил игру против команды России.