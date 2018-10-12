Гранквист опроверг слухи об интересе со стороны «Зенита» и «Спартака»
Защитник сборной Швеции и «Хельсингборга» Андреас Гранквист прокомментировал информацию о возможном возвращении в российский чемпионат, сообщает «Советский спорт».
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака».
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«Это просто слухи. Как вы знаете, моя российская команда это «Краснодар». Но сейчас я доволен тем, что играю за «Хельсингборг». Однако посмотрим, что будет зимой», — цитирует Гранквиста пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ранее тренер сборной Швеции оценил игру против команды России.