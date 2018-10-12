Четыре очка Панарина помогли «Коламбусу» переиграть «Флориду»
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей голом и тремя результативными передачами отметился Артемий Панарин. Таже отличились Зак Веренски, Энтони Дюклер, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон. У хозяев шайбы забросили Александр Барков, Трой Брауэр, Ник Бьюгстад и Евгений Дадонов.
На счету российского форварда «пантер» также две голевые передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус, США) — 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)
0:1 — Веренски (Панарин, Аткинсон) — 13:29 (5x3);
0:2 — Панарин (Дюбуа) — 17:20;
1:2 — Дадонов (Барков) — 19:49;
2:2 — Барков (Дадонов) — 26:29;
3:2 — Брауэр (Писик) — 28:57;
3:3 — Дюклер (Панарин, Веренски) — 32:16 (5x4);
4:3 — Бьюгстад (Дадонов, Яндл) — 39:51;
4:4 — Дженнер (Харрингтон, Нэш) — 41:15;
4:5 — Аткинсон — 57:14