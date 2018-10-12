Рамзан Кадыров подарил Хабибу Нурмагомедову машину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова подарил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ТАСС.

«Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу Нурмагомедову звания «Почетный гражданин города Грозного». Указом главы Чеченской Республики отцу и тренеру спортсмена — Абдулманапу Нурмагомедову — присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики». Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес бойцу ключи от автомобиля», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин покинул октагон и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Ранее экс-чемпион мира по боксу призвал UFC выплатить гонорар Нурмагомедову.