Рамзан Кадыров подарил Хабибу Нурмагомедову машину
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова подарил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ТАСС.
«Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу Нурмагомедову звания «Почетный гражданин города Грозного». Указом главы Чеченской Республики отцу и тренеру спортсмена — Абдулманапу Нурмагомедову — присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики». Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес бойцу ключи от автомобиля», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин покинул октагон и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.
Ранее экс-чемпион мира по боксу призвал UFC выплатить гонорар Нурмагомедову.