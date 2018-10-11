Кадыров приказал опозорившему его чеченцу немедленно прибыть в Грозный

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров жестко отреагировал на поступок неизвестного молодого человека, который в метро кинул банку в сидящего рядом пассажира, передает «Советский спорт».

На видео, которое появилось в интернете, молодой человек, чья личность не установлена, кидает банку из под энергетика в сидящего рядом человека. При этом он восклицает: «Ахмат — сила», имея в виду спортивный клуб.

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Кадыров в своем телеграм-канале поставил дебоширу ультиматум: явиться в Грозный немедленно вместе со своими родственниками. Также глава Чечни добавил, что этот поступок сильно вывел его из себя.

«Сегодня моему возмущению нет предела», — написал политик, добавив, что у автора видео есть всего несколько часов, чтобы выполнить требование, иначе придется сильно пожалеть.

Ранее в бойцовском клубе «Ахмат» оценили победу Хабиба Нурмагомедова над Макгрегором.