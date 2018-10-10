Кокорин задержан по подозрению в хулиганстве вслед за Мамаевым
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин задержан полицией по подозрению в хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.
«Он, как и Мамаев, в настоящее время задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения», - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что Кокорин может быть помещен как под арест, так и под домашний арест.
Утром 8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили нападение на водителя ведущей Первого канала и строили потасовку в московском кафе с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком.
Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои» и статье 213 «Хулиганство».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее сообщалось, что после допроса был задержан Мамаев.