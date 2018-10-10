Кокорин явился в полицию на допрос
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД для дачи показаний по делу о драках, произошедших 8 октября в Москве.
«В настоящее время Александр Кокорин явился в полицию для проведения следственных действий», — цитирует представителя МВД Ирину Волк ТАСС.
Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала. В результате нападения пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Также игроки устроили потасовку в московском кафе с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои» и статье 213 «Хулиганство».
Отмечается. что Мамаев уже допрашивается правоохранительными органами.
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