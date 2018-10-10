В правительстве России не хотят сажать в тюрьму Кокорина и Мамаева

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Полномочный представитель правительства России в Верховном и Конституционном судах Михаил Барщевский прокомментировал инцидент с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Пятый канал».

Политический деятель считает, что денежный штраф как наказание — это адекватная мера воздействия, и стараться посадить футболистов в тюрьму не стоит.

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«Они достаточно много и прилично зарабатывали, гоняя мячик, поэтому мне кажется, что если суд приговорит их к штрафу или к условному сроку, но взыщет моральный вред в пользу потерпевших, исчисляемый миллионами рублей, это будет и хорошее наказание, и хороший пример и острастка для других любителей показать свою крутизну и вседозволенность. Штрафы должны быть разоряющими и пугающими», — заявил Барщевский.

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» могут быть дисквалифицированы пожизненно решением Российского футбольного союза (РФС).