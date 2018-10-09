Психиатр прокомментировал поведение Кокорина и Мамаева

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Врач-психиатр клиники Евгений Ковалев прокомментировал скандал с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«По тем видео, что представлены в социальных сетях, сложно предположить, под воздействием каких веществ находились Кокорин и Мамаев, но как правило, такое поведение провоцируется все-таки алкоголем, нежели наркотиками. Некоторые люди вообще могут себя вести так без каких-либо дополнительных психостимулирующих веществ.

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Однако нужно понимать, что их поведение выходит за рамки социальных норм, а отключение социальной нормы характерно и для алкоголя, и для психоактивных веществ, например производных каннабиса. Футболисты не просто сидели тихо в уголке и веселились, а негативно взаимодействовали с окружающими, поэтому вполне можно предположить, что они были под воздействием каких-то веществ», — цитирует Ковалева «Чемпионат.Com».

Специалист отметил, что опьянение является отягчающим обстоятельством. Важным фактором при определении наказания будет являться экспертиза, которая определит степень нанесенного вреда здоровью.

«Если, например, у пострадавшего выявят перелом ребра, то любое опьянение будет очень серьёзным отягчающим фактором — высока вероятность лишения свободы. А сюда же стоит добавить оскорбление по национальному признаку, общественное место и нападение с использованием предметов, которые могут увеличить силу удара», — отметил Ковалев.

Также он рассказал о сроках выветривания различных веществ из организма.

«Что касается того, через сколько различные вещества выветриваются из организма, то в данном случае это большого значения не имеет — все-таки это не ДТП. Если кровь или моча не были взяты сразу и правильным образом, то в деле будет просто указано «вероятное состояние такого-то опьянения». Человек и после правонарушения может выпить.

Но если они принимали каннабис, то его можно обнаружить в организме и через пять-шесть месяцев, поэтому ждать несколько дней бесполезно. Кокаин даже не стоит рассматривать — для него они вели себя слишком активно и агрессивно. Под воздействием этого вещества люди обычно ведут себя по-другому. Что касается алкоголя, то через сутки его обнаружить гораздо сложнее. Хотя в данном случае все зависит от количества выпитого», — заключил Ковалев.

В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». Футболисты будут допрошены 10 октября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев могут быть пожизненно дисквалифицированы.