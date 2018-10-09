Жена Кокорина находится в больнице
Отец гражданской жены нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Руслан Валитов прокомментировал скандал с участием зятя и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Для меня это было шоком. В моем представлении Александр — совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки», — цитирует Валитова «Московский комсомолец».
Отец Дарьи заявил, что свяжется с родителями футболиста.
Валитов отметил, что сейчас дочь с его внуком с 28 сентбря находятся в больнице, так как у ребенка поднялась температура под 40 градусов. Он отметил, что Дарья будет переживать из-за скандала, так как на кадрах видео присутствуют девушки.
8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. Пострадавшими оказались глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.
Позднее стало известно, что за два часа до произошедшего футболисты участвовали в драке у гостиницы «Пекин», где избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
По сообщениям СМИ, оба футболиста были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее бывший боец Джефф Монсон рассказал, как наказали бы Кокорина и Мамаева в США.