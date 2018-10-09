В МИДе предложили бить футболистов стульями
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высказалась относительно инцидента с участием форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».
«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло», — заявила дипломат в фейсбуке.
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Далее Захарова отметила, что в своем сообщении она имела ввиду не электронное табло.
Ранее сообщалось, что в сети появилась видеозапись, на которой футболисты избивают водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.