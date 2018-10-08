Министр спорта России прокомментировал скандал вокруг Кокорина и Мамаева

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что инцидент с возможным участием форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в драке в одном из московских кафе бросит тень на весь российский футбол, сообщает ТАСС.

«В этом инциденте еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию, есть видеозаписи происшествия, но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол», — уверен министр, выразив надежду, что владельцы клубов, которые они представляют, сделают необходимые выводы.

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Сообщается, что в полиции что в отношении футболистов уже завели уголовное дело по статье «Побои». По информации СМИ, инцидент перешел в рукоприкладство после того, как директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак попросил спортсменов вести себя тише.Сотрудники заведения также отмечали, что футболисты вели себя неадекватно, высказав подозрения, что Кокорин и Мамаев могут пребывать в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В ответ на замечания, футболисты стали бросать в Пака стульями, а также оскорблять его по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что в драке с участием Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник‍.