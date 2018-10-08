В драке Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник‍

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В Министерстве промышленности и торговли России дали комментарии относительно драки своих сотрудников в одном из столичных кафе, сообщает телеканал «360».

По информации некоторых СМИ, чиновники вступили в перепалку с футболистами «Краснодара» Павлом Мамаевым и санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным.

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«Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и генеральный директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Мамаев считает победу «Краснодара» над «Севильей» заслуженной.