«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России

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Петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Роберт Мак. У гостей мяч забил Павел Мамаев.

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На 86-й минуте с поля был удален футболист «Краснодара» Сергей Петров.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с московским «Динамо», а «Краснодар» примет грозненский «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1

Голы: 1:0 — Дзюба, 50; 2:0 — Мак, 65; 2:1 — Мамаев, 81 (пенальти)

Удаления: нет — Петров, 85