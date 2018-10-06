Защитник «Зенита» рассказал про рухнувшие стереотипы о России после ЧМ-2018

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Защитник петербургского «Зенита» Луиш Нету поделился мнением о влиянии чемпионата мира — 2018 на образ России в глазах иностранцев, передает ФАН.

По мнению португальца, посетившие Россию гости мундиаля лишились некоторых стереотипов.

«Очень многих удивила красота российских городов, их история — я не только о Петербурге говорю, который лично для меня — самый красивый.

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У всех, кто приехал на чемпионат мира, сложился образ России, который сильно отличается от того, который они себе представляли. Это касается и людей, потому что многие думали, что в России люди мало разговаривают и ведут себя отстраненно. В результате оказалось, что это не так», — сказал он.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Бельгии захотел вернуться в Россию после ЧМ-2018.