Хэмилтон завоевал юбилейный 80-й поул на Гран-при Японии
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Японии «Формулы-1», сообщает «Советский спорт».
Четырехкратный чемпион мира показал лучшее время — 1.27,760.
Второе место в гонке занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, а замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент и финишировал 17-м.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Японии.
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.27,760
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.28,059
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,057
4. Кими Райкконен («Феррари») — 1.29,521
5. Ромен Грожан («Хаас») — 1.29,761
6. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.30,023
7. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.30,093
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.30,126
9. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.32,192
10. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.37,229.