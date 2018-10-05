Влашич прокомментировал возможность полноценного перехода в ЦСКА

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат английского «Эвертону», прокомментировал возможный трансфер в столичный клуб на постоянной основе, сообщает Sport24.

«Как мне идея болельщиков ЦСКА скинуться на мой трансфер? Безумная! Очень люблю наших фанатов. Но думаю, делать это пока не обязательно. Еще слишком рано говорить о чем-то: сезон только стартовал.

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Не знаю, что нужно делать ЦСКА, чтобы я остался. Это дела клубов. Если спрашиваете меня — я очень счастлив в ЦСКА, меня отлично приняли в клубе и игроки, и руководство, и фанаты. Сейчас ЦСКА — мой дом. Но ещё раз повторюсь: еще слишком рано загадывать. Я сосредоточен только на том, чтобы показывать свою лучшую игру в матчах за ЦСКА», — сказал футболист.

Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» минувшим летом на правах годичной аренды. В шести матчах Российской премьер-лиги хавбек отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что сестра Влашича была шокирована болельщиками ЦСКА.