Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз» (7:6 ОТ) Гюнцель оформил дубль.

Вторым стал голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак. Во встрече с «Баффало Сэйбрз» (4:0) он отразил 32 броска и сделал шат-аут.

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Третьей звездой был признан вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп, сыгравший на ноль в матче с «Аризоной Койотс» (3:0). Он также оставил оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что передача Михаила Воробьева помогла «Филадельфии Флайерз» обыграть «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ.