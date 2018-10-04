Экс-форвард сборной Франции пообещал съесть двух крыс при одном условии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/11626177/upload-RTX2QLFF-pic905-895x505-29788.jpg">

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал, что думает о возможной отставке главного тренера »Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. передает «Советский спорт».

В СМИ появилась информация, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сам позвонил Моуринью, чтобы уверить его в том, что он не претендует на его место в английской команде. Дюгарри выразил сильные сомнения по поводу правдивости этой информации.

Реклама

«Если он позвонил Моуринью, то я съем две крысы. Я не верю в это ни на секунду, потому что отношения между Зиданом и Моуринью никогда не были хорошими. Никогда.

Поэтому я не понимаю, почему Зизу должен был звонить Моуринью, чтобы сказать ему, что он не придет в команду. Зидан в отпуске, а Моуринью сам разберется в данной ситуации», — цитирует экс-нападающего RMC.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Моуринью.