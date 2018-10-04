Экс-форвард сборной Франции пообещал съесть двух крыс при одном условии
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал, что думает о возможной отставке главного тренера »Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. передает «Советский спорт».
В СМИ появилась информация, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сам позвонил Моуринью, чтобы уверить его в том, что он не претендует на его место в английской команде. Дюгарри выразил сильные сомнения по поводу правдивости этой информации.
«Если он позвонил Моуринью, то я съем две крысы. Я не верю в это ни на секунду, потому что отношения между Зиданом и Моуринью никогда не были хорошими. Никогда.
Поэтому я не понимаю, почему Зизу должен был звонить Моуринью, чтобы сказать ему, что он не придет в команду. Зидан в отпуске, а Моуринью сам разберется в данной ситуации», — цитирует экс-нападающего RMC.
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Моуринью.