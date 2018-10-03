Путин понадеялся на успешную работу Дворковича на посту главы ФИДЕ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поздравил Аркадия Дворковича с победой на выборах главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Путин выразил надежду на то, что избрание Дворковича на этот пост послужит на благо шахмат и будет способствовать тому, что шахматы будут очищены от любых попыток политизации и останутся чистым от политики видом спорта», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Дворкович был избран президентом ФИДЕ. По итогам голосования российский функционер набрал 103 голоса. До Дворковича Международную шахматную федерацию возглавлял Кирсан Илюмжинов, руководя организацией с 1995 года.