Путин понадеялся на успешную работу Дворковича на посту главы ФИДЕ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поздравил Аркадия Дворковича с победой на выборах главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Путин выразил надежду на то, что избрание Дворковича на этот пост послужит на благо шахмат и будет способствовать тому, что шахматы будут очищены от любых попыток политизации и останутся чистым от политики видом спорта», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дворкович был избран президентом ФИДЕ. По итогам голосования российский функционер набрал 103 голоса. До Дворковича Международную шахматную федерацию возглавлял Кирсан Илюмжинов, руководя организацией с 1995 года.