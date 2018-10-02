Экс-супруга хоккеиста Радулова вновь станет мамой

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Бывшая жена хоккеиста сборной России Александра Радулова Дарья Дмитриева беременна, передает «Советский спорт».

В инстаграм гимнастка выложила фотографию округлившегося живота. Новым избранником спортсменки стал 30-летний сотрудник спецслужб Игорь Семченко.

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«На каждом этапе беременности я готова к самым худшим последствиям, но силой мысли притягиваю лучшее. Токсикоз — я на него даже не обращаю внимания, принимаю его как должное, и он проходит очень быстро и незаметно. Больше всего мне повезло в том, что я ем и не поправляюсь, так как всю жизнь из-за гимнастики я худела, не ела и считала себя склонной к полноте», — написала Дмитриева.

Радулов и Дмитриева поженились в 2016 году, однако уже через год развелись. У бывших супругов есть общий сын Макар.

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