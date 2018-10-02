Экс-супруга хоккеиста Радулова вновь станет мамой
Бывшая жена хоккеиста сборной России Александра Радулова Дарья Дмитриева беременна, передает «Советский спорт».
В инстаграм гимнастка выложила фотографию округлившегося живота. Новым избранником спортсменки стал 30-летний сотрудник спецслужб Игорь Семченко.
«На каждом этапе беременности я готова к самым худшим последствиям, но силой мысли притягиваю лучшее. Токсикоз — я на него даже не обращаю внимания, принимаю его как должное, и он проходит очень быстро и незаметно. Больше всего мне повезло в том, что я ем и не поправляюсь, так как всю жизнь из-за гимнастики я худела, не ела и считала себя склонной к полноте», — написала Дмитриева.
Радулов и Дмитриева поженились в 2016 году, однако уже через год развелись. У бывших супругов есть общий сын Макар.
Ранее сообщалось, жена Александра Кержакова не удивлена новым романом супруга.
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БЕРЕМЕННОСТЬ �� Лично для меня -это самое прекрасное время ! Оно прекрасно тем , что оно ВРЕМЕННО �� Я слышала много историй от мамочек , как они сильно поправляются , отекают ,спины разваливаются, сильные токсикозы ,постоянные нервные срывы ,после родов висит живот , грудь , недосып , но не смотря на это все ❗️МЫ СЧАСТЛИВЫ ❗️Если быть честной , то мне во многом повезло ���� Возможно это не везение , а спортивная закалка или вовсе СИЛА МЫСЛИ❗️На каждом этапе беременности я готова к самым худшим последствиям , но силой мысли притягиваю лучшее !Токсикоз - я на него даже не обращаю внимание ) принимаю его как должное и он проходит очень быстро и незаметно .Больше всего мне повезло в том , что я ем и не поправляюсь !Этот факт несомненно меня радует и я до сих пор за 5 лет не могу к этому привыкнуть..так как всю жизнь из за Гимнастики я худела ,не ела и считала себя склонной к полноте ��Многие девушки когда узнают что беременны,сразу же начинают ЖРАТЬ! Не побоюсь этого слова !Я думаю что это все на психологическом уровне .Наша беременность это не повод закидывать в себя все что видите и днём и ночью !Есть девушки которые поправляются за беременность на ооочень много кг и потом за короткий срок приходят в форму как ни в чем не бывало,но поверьте это так же оооочень редкие случаи !)Поэтому если не хотите плакать глядя на себя в зеркало и ощущать что ваш мужчина потерял к вам интерес,то держите себя всегда в форме❗️Даже когда ждёте ребёнка ♥️ Мысленно настраивайте себя иначе❗️Беременность -это повод ещё больше за собой ухаживать, быть стройной и подтянутой��И самое главное, что в связи с хорошей формой у Вас будет отличное настроение и сохранённые нервные клетки❣️Кстати мои друзья не представляли , что же будет когда я стану пузатой ����так как я достаточно вспыльчивая ,эмоциональная и грубая .Но все стереотипы были сломаны )С зарождением малыша я приобрела спокойствие,умиротвореннее ,стала мягкой и ласковой��Хотя мой ПАРЕНЬ так не считает��ну у всех пробелы конечно бывают ��И как же все таки много зависит от наших любимых МУЖЧИН !Потому что именно они нас вдохновляют,провоцируют ��,придают силу и уверенность в себе,а так же не дают расслабиться❗️Но..��ПРОДОЛЖЕНИЕ⤵️