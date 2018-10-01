За сломанный арбитру нос игрок получил пожизненную дисквалификацию

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Футболист белорусского клуба «Кречет» Сергей Гриневич заработал пожизненную дисквалификацию после матча чемпионата Брестской области с «Нивой», передает «Советский спорт».

На 25-й минуте матч был прекращен из-за того, что Гриневич напал на судью и сломал ему нос. За это игрок и получил красную карточку, а «Кречету» было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Игрок теперь дисквалифицирован на всю жизнь и не сможет заниматься футболом.

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Победители чемпионата Брестской области попадают в третий по силе дивизион Белоруссии.

Ранее арбитр засчитал свой забитый в ворота мяч.