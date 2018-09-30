Трогательная встреча Тутберидзе с дочерью умилила фанатов
Отечественные фигуристы прилетели в Россию после участия в турнире Nebelhorn Trophy, сообщает «Советский спорт».
В момент прибытия в аэропорт камеры запечатлели тренера Этери Тутберидзе, принимающую цветы от поклонников, а также ее дочь Диану Дэвис, которая подошла к матери и попала в теплые объятия. Кадры встречи Тутберидзе с дочерью опубликованы в инстаграме @teamzagitova.
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На турнире Nebelhorn Trophy, который прошел в Германии, ученица Тутберидзе Алина Загитова завоевала золотую медаль.
Дэвис также является фигуристкой и выступает в танцах на льду.
Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе выиграла Гран-при среди юниоров.