Путин запретил Хэмилтону брызгать на него шампанским

Президент России Владимир Путин пообщался с победителем Гран-при России Льюисом Хэмилтоном перед церемонией награждения, сообщает «Советский спорт».

Российский лидер обратился к пилоту «Мерседеса» с просьбой не брызгать на него шампанским, как это принято делать на пьедестале. Он вспомнил, что просил британца об этом в прошлые годы.

Реклама

«Я предупреждаю вас об этом каждый год», — приводит слова Путина The Sun.

«Я не буду брызгать на вас. В прошлом году это был не я, кто-то другой», — ответил Хэмилтон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки, которая прошла на автодроме в Сочи.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Хэмилтона с победой на Гран-при России «Формулы-1»‍.

Look what Vladimir Putin did to Lewis Hamilton https://t.co/1Lu0Iltbzp pic.twitter.com/W5wEXdn99P