Российские гимнастки завоевали все золото на ЧМ в Японии

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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины, а также Анастасия Сергеева победили во всех возможных зачетах на клубном чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Спортсменки завоевали две золотые и одну серебряную медали на соревновании, которое проходило в японском городе Такасаки.

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Сергеева одержала победу в юниорском зачете, так как набрала по сумме упражнений 73,000 балла. Второе и третье место заняли японка Аино Ямада (62,500) и белоруска Яна Стрига (61,450) соответственно.

Во взрослом зачете Россию представляли сестры Аверины. Дина стала победительницей, получив в результате программы 82,650 балла. Сестра чемпионки выиграла серебро с оценкой в 80,450 баллов. Бронзовая медаль (76,150) досталась израильтянке Линой Ашрам.

Таким образом, сестры Аверины и Сергеева принесли российскому клубу художественной гимнастики победу, набрав в личных соревнованиях наибольшее количество баллов (236,100).

Ранее сообщалось, что Дина и Арина Аверина нанесли первый символический удар по мячу перед матчем между ЦСКА и «Спартаком».