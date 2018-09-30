Президент «Анжи» о победе над «Зенитом»: не деньги играют в футбол
Президент «Анжи» Осман Кадив поделился мнением о победе команды над «Зенитом» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу, передает Sport24.
Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счетом 2:1 в пользу местной команды. Для махачкалинцев эта победу стала второй кряду: в прошлом туре в Москве было обыграно «Динамо».
«Не деньги играют в футбол. Сегодня мы показали очень хорошую игру. Наши ребята большие молодцы. Я поздравляю наш тренерский штаб и благодарю их за работу.
«Зенит» не настроился? Не знаю. Не могу оценить соперника. У них есть свой тренер, свое руководство. Я думаю, что наши ребята показали более качественный футбол. Считаю, что этот матч — наш лучший в сезоне. Каждый матч мы сейчас играем лучше предыдущего», — сказал Кадиев.
Ранее сообщалось, что Клаудио Маркизио забил свой первый мяч за «Зенит».