Роналду сравнил работу Фергюсона, Моуринью и Зидана

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Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сравнил стиль работы трех тренеров — сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», а также Жозе Моуринью и Зинедина Зидана в «Реале», сообщает «Советский спорт».

«Конечно, в начале моей карьеры, Фергюсон был очень важен для меня. Я перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга», и у меня был португальский менталитет: слишком много финтов, не лучшее принятие решений. Сэр Алекс меня всему научил, объяснил, что в АПЛ не принято падать от малейшего касания, что там играют жестко. Он был мне как отец.

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Под стиль Моуринью мне пришлось адаптировать свою игру. У нас была стратегия. При этом я считаю Моуринью топ-тренером, я всегда это говорил. Я поиграл под руководством многих отличных тренеров, но Моуринью выделялся мышлением, он был большим аналитиком, при подготовке к матчам рассматривал все до малейших деталей.

Назначение Зидана послужило толчком к одному из моих лучших сезонов. Мы совершили отличный рывок в чемпионате, выиграли Лигу чемпионов, а я потом еще и Евро. Правильный тренер может послужить для вас таким вдохновением», — цитирует Роналду Mirror.

Ранее защитник «Ювентуса» рассказал о вкладе Роналду в успех клуба.