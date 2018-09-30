Роналду сравнил работу Фергюсона, Моуринью и Зидана
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сравнил стиль работы трех тренеров — сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», а также Жозе Моуринью и Зинедина Зидана в «Реале», сообщает «Советский спорт».
«Конечно, в начале моей карьеры, Фергюсон был очень важен для меня. Я перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга», и у меня был португальский менталитет: слишком много финтов, не лучшее принятие решений. Сэр Алекс меня всему научил, объяснил, что в АПЛ не принято падать от малейшего касания, что там играют жестко. Он был мне как отец.
Под стиль Моуринью мне пришлось адаптировать свою игру. У нас была стратегия. При этом я считаю Моуринью топ-тренером, я всегда это говорил. Я поиграл под руководством многих отличных тренеров, но Моуринью выделялся мышлением, он был большим аналитиком, при подготовке к матчам рассматривал все до малейших деталей.
Назначение Зидана послужило толчком к одному из моих лучших сезонов. Мы совершили отличный рывок в чемпионате, выиграли Лигу чемпионов, а я потом еще и Евро. Правильный тренер может послужить для вас таким вдохновением», — цитирует Роналду Mirror.
Ранее защитник «Ювентуса» рассказал о вкладе Роналду в успех клуба.