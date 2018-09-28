IBU создал группу с целью восстановления статуса СБР

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Международный союз биатлонистов (IBU) организовал рабочую группу, целью которого станет восстановление полноправного статуса Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

«Три недели назад конгресс IBU принял решение, согласно которому Союз биатлонистов России остается временным членом организации. Президент IBU Олле Далин включил налаживание диалога с российской национальной федерацией в число своих приоритетных задач, что направлено на предоставление рекомендаций со стороны IBU, которые позволят России в будущем вернуть себе полноправное членство.

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На заседании исполкома, которое прошло 19 дней назад, была создана рабочая группа для разработки проекта плана, который будет содержать требования для получения полноправного членства, и в ближайшее время она приступит к переговорам с СБР», — говорится в сообщении международной организации.

IBU подчеркивает, что от результатов переговоров с СБР зависит, когда Россия будет восстановлена в качестве полноправного члена организации. На конгрессе IBU Далин заявил, что вопрос восстановления прав СБР можно будет рассмотреть после возвращения Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), что и произошло 20 сентября.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил о намерении направить в адрес руководства Международного союза биатлонистов (IBU) ряд писем с просьбой восстановить российскую организацию в правах.