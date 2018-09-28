Моуринью обещал сделать Родригеса самым известным цыганом в мире

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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хосе Родригес рассказал, как к нему относился португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, когда тренировал клуб, сообщает «Советский спорт».

Родригес утверждает, что Моуринью возлагал на него большие надежды. Благодаря расположению португальца, бывший полузащитник «Реала» в 17 лет являлся самым молодым игроком, выступавшим за мадридский клуб в Лиге чемпионов.

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«Когда подобное происходит в таком возрасте, ты не получаешь удовольствия, потому что сам не знаешь, кто ты. Моуринью говорил мне: «Я сделаю тебя самым известным цыганом в мире». Я смеялся над этим без остановки. Не могу объяснить, что я чувствовал, когда такое мне говорил лучший тренер в мире. Прошло шесть лет, а я все еще помню об этом», — рассказывает Родригес Diario AS.

Напомним, что на данный момент руководство английского клуба «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру аргентинца Маурисио Почеттино на пост тренера вместо Моуринью.