Конфликт между Моуринью и Погба привел к расколу в «Манчестер Юнайтед»

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Конфликт между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и полузащитником клуба Полем Погба привел к расколу в команде, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, на сторону французского футболиста встали его соотечественник Антони Марсьяль, а также Эрик Бейи и Андреас Перейра. Другие игроки, в числе которых Эшли Янг и Неманья Матич, перестали общаться с хавбеком. Нападающий Ромелу Лукаку, у которого были хорошие отношения с Погба, дистанцировался от одноклубника.

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Моуринью лишил Погба звания вице-капитана после того, как футболист изъявил желание покинуть «Манчестер Юнайтед».

Ранее экс-защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о конфликте между Моуринью и Погба.