Сборная России по дзюдо вылетела с ЧМ под пристальным взглядом Путина

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Сборная России по дзюдо не смогла выйти в финал чемпионата мира в столице Азербайджана, городе Баку, сообщает ТАСС.

Российские участники потерпели поражение от сборной Франции со счетом 1-4 в командном турнире на татами.

Только одна схватка из пяти в полуфинале прошла для россиян успешно: дзюдоистка Анжела Гаспарян победила француженку Анну Фатумату М'Байро.

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Далее на чемпионате мира сборной России предстоят лишь поединки со сборной Азербайджана за бронзовые медали. Завершится соревнование 27 сентября.

Напомним, что за турниром из ложе почетных гостей следил президент России Владимир Путин, прибывший в Азербайджан с кратким рабочим визитом.