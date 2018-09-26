Маркизио и Заболотный попали в стартовый состав «Зенита» на матч с «Волгарем»

Петербургский «Зенит» озвучил стартовый состав на матч 1/16 финала Олимп — Кубка России с астраханским «Волгарем».

На поле с первых минут появится итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, а также нападающий Антон Заболотный.

Стартовый состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Миха Мевля, Луиш Нету, Евгений Чернов, Магомед Оздоев, Эрнани, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Антон Заболотный.

Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Астрахани. Начало матча в 18.00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.